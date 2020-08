Maguire colpevole, 21 mesi con condizionale

TORINO – (ANSA) – Harry Maguire, 27enne capitano del Manchester United e difensore della nazionale inglese. è stato ritenuto colpevole di condotta violenta, tentata corruzione, insulti da un tribunale greco e condannato a 21 mesi e 10 giorni di reclusione, sospesi con la condizionale per i prossimi tre anni. L’accusa nei suoi confronti era di aver provocato una rissa con la polizia greca nell’isola di Mykonos, dove il giocatore era in vacanza, la settimana scorsa. Maguire ha subito fatto sapere che i suoi legali presenteranno ricorso contro la sentenza. “Sono fiducioso di poter dimostrare la mia completa innocenza, in questa vicenda io e i miei familiari siamo le vittime”, ha dichiarato Maguire. Con lui sono stati condannati a 13 mesi il fratello Joe e l’amico che lo accompagnava. Secondo la loro ricostruzione, il taxi che li doveva portare in ospedale per curare la sorella Daisy ‘narcotizzata’ da una banda di albanesi avrebbe condotto il gruppo direttamente al posto di polizia, dove sarebbe nato il parapiglia. (ANSA).

