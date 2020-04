Maggio: “Sarri è maniacale. Quella volta a Firenze eravamo troppo tesi”

TORINO – L’ex giocatore del Napoli Christian Maggio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere dello Sport, dove ha parlato sia di Maurizio Sarri che della famosa gara persa a Firenze due anni fa.

“Sarri è un allenatore maniacale che non lasciava niente al caso, sono cresciuto tanto dal punto di vista tattico e anche se non abbiamo ottenuto nulla a livello di trofei ha fatto molto bene. Sconfitta di Firenze? Abbiamo affrontato la partita con troppa tensione, io non l’ho giocata ma sin dai primi minuti si vedeva qualcosa di strano. Non abbiamo reagito bene alla situazione”.