Lukaku: “Io contento, ma questa Inter può fare di più”

TORINO – (ANSA) – “A livello personale sono contento, a livello di squadra possiamo fare di più. Penso che abbiamo una bella squadra, non è facile rimanere in seconda posizione, però dobbiamo concludere questo campionato nella più alta posizione possibile e con i gol voglio aiutare il più possibile la squadra”. Così, a Sky Sport, Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter e autore di una doppietta in trasferta contro il Genoa. Per il belga sono 29 i gol in stagione. “I rimpianti ci sono, perché penso che abbiamo perso troppi punti. Questo gruppo è giovane – spiega il centravanti – c’è voglia di crescere, dobbiamo continuare a lavorare, sperare di concludere bene questa stagione e fare bene in Europa League. Adesso abbiamo due partite contro due belle squadre e potremo vedere dove siamo. In Europa League non sarà facile, però siamo pronti e ogni giorno lavoriamo nella speranza di vincere il trofeo”. (ANSA).

