Luis Alberto: “Quest’anno abbiamo già battuto la Juve due volte”

TORINO – Il talento della Lazio Luis Alberto ha lanciato la sfida alla Juve e a Cristiano Ronaldo, in una diretta sul suo account Instagram. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Quest’anno abbiamo vinto tutti e due i confronti con CR7. Lui è da ammirare, tutto quello che ha ottenuto se l’è guadagnato e non gli hanno regalato nulla. E’ puro lavoro. Nonostante questo tuttavia, secondo me Messi è il migliore. E’ evidente però che Cristiano abbia una mentalità vincente: ha vinto tutto e continua a lavorare per vincere altro, per questo ha fatto tanta strada”.