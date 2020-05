Luis Alberto: “Lazio fino a 2025 e tolgo il posto a Inzaghi”

TORINO – (ANSA) – ROMA, 03 MAG – “Fino al 2025 rimarrò qui. Gli tolgo il posto a Inzaghi”. Luis Alberto rassicura tutti i tifosi della Lazio e in una diretta Instagram annuncia il suo imminente rinnovo con i biancocelesti. Secondo le indiscrezioni guadagnerà 3,5 milioni di euro a stagione. Lo spagnolo ha anche parlato del suo rapporto con Simone Inzaghi: “È uno spettacolo, mi dà molto affetto. Credo che quando sono arrivato non sapeva neanche come mi chiamassi. Ho una rapporto buonissimo, mi ha sempre trattato bene. Nei momenti difficili è sempre stato con me”. (ANSA).

