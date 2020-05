Luis Alberto: “Dobbiamo e vogliamo tornare a giocare”

TORINO – La stella della Lazio Luis Alberto, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo account Instagram, attraverso una diretta, dove ha parlato anche della ripresa del campionato.

“Noi ci siamo! Vogliamo e dobbiamo tornare al lavoro, non solo per a noi calciatori, ma perché ci sono molti addetti e lavoratori che dipendono dal calcio. Dipendenti con famiglie che ora sono senza stipendio e che devono tornare alla normalità. Non vogliamo essere responsabili di ulteriori tagli o licenziamenti”.