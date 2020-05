L’UEFA smentisce: “Ceferin non ha mai fatto riferimento ai preliminari per accedere alle coppe in caso di sospensione dei campionati”

TORINO – Il Corriere dello Sport di oggi ha intervistato in esclusiva Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, attribuendogli la seguente affermazione: “La maggioranza delle leghe riuscirà a portare a termine il campionato. Chi non lo farà, scelta sua, dovrà affrontare i preliminari, se vorrà partecipare alle prossime competizioni Uefa. Dobbiamo aspettare che il comitato esecutivo confermi le date, ma posso garantire che le coppe si concluderanno ad agosto, sempre che non intervengano cataclismi”. Poco dopo è arrivata la smentita della UEFA: “Per quanto riguarda il modo in cui sono state riportate alcune citazioni in un’intervista a beIN, la UEFA desidera chiarire che il presidente Čeferin ha affermato che i club delle leghe che sono stati abbandonati in questa stagione dovrebbero essere ancora pronti a giocare i turni di qualificazione per il prossimo stagione, Secondo l’elenco di accesso corrente. Non ha menzionato né accennato a nessuna modifica all’elenco di accesso alle competizioni UEFA per club”.

