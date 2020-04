Lucas Moura: “Sono sicuro che Mourinho vuole tenere Kane. Non è facile trovare un altro giocatore come lui”

TORINO – Lucas Moura, giocatore del Tottenham, ha parlato ai microfoni di ESPN circa la permanenza di Harry Kane agli Spurs anche nella prossima stagione: “Harry Kane? Tutti sanno che è un grande giocatore. È molto importante per noi. È il nostro attaccante, segna in quasi tutte le partite. Sono sicuro che Mourinho vuole tenerlo. Conta su di lui per il resto della stagione e anche per la prossima. E sono sicuro che ogni stagione del Tottenham riceve una proposta per Harry Kane. Non spetta a me decidere, ovviamente, ma ovviamente voglio giocare al suo fianco la prossima stagione. È molto importante per noi e non è facile trovare un altro giocatore come lui”. Il giocatore interessa anche alla Juventus.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<