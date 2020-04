Lucarelli: “Sono favorevole ad una ripresa graduale”

TORINO – L’ex bomber del Livorno Cristiano Lucarelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio24, dove ha parlato della ripresa del campionato.

“Bisogna cercare di tornare pian piano a una normalità, da un punto di vista professionistico e amatoriale. Sono favorevole a una ripresa graduale, ma deve esserci. Noi si parla di sport, ma potrei citare persone che da due mesi non portano a casa stipendio. Il calcio ha in primis una valenza sociale e sarebbe giusto riportarlo in casa delle persone”.