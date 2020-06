Lippi: “Molti miei ex calciatori sono diventati bravi tecnici”

TORINO – L’ex allenatore della Juve e della Nazionale Marcello Lippi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche dei suoi ex giocatori che oggi allenano.

“Conte, Gattuso, e poi Deschamps, Sousa, Zidane… Sono proprio tanti quelli diventati bravi. Vuol dire che ormai sono vecchio. Conte e Gattuso? Due trascinatori, in campo e negli allenamenti. Due esempi continui per i compagni. E non soltanto generosi, grintosi, aggressivi. Avevano acume tattico e aiutavano a organizzare il gioco”.