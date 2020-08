L’indiscrezione dalla Francia su Cristiano Ronaldo

TORINO- La decisione di rinunciare a Maurizio Sarri non sarebbe arrivata solo in merito all’eliminazione precoce dalla Champions League. Secondo il quotidiano francese “Le10Sport”, la società sarebbe arrivata a questa decisione anche considerando il pessimo rapporto tra l’uomo immagine della Juventus, Cristiano Ronaldo, e il suo ex allenatore, Maurizio Sarri. Il portoghese infatti, non ha mancato occasione per far notare alla società come non concordasse le rivoluzioni tattiche dell’allenatore.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<