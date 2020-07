L’ex juventino Howedes ha deciso di ritirarsi

TORINO – (ANSA) – Benedikt Howedes lascia il calcio. Il tedesco, ex difensore della Juventus, ha deciso di ritirarsi all’età di 32 anni, dopo avere completato la propria esperienza nelle file dei russi della Lokomotiv Mosca. E’ stato lo stesso giocatore ad annunciarlo, come riporta Der Spiegel. “E’ difficile rinunciare al calcio, che ho amato fino alla fine, ma non è facile continuare per me. Forse il Coronavirus e le partite a porte chiuse erano il messaggio che aspettavo – le parole di Howedes -. Il denato non c’entra con la mia scelta, perché penso di avere guadagnato abbastanza nel corso della mia carriera”. Howedes, con la maglia della Germania, ha vinto un Europeo Under 21 e un Mondiale in Brasile nel 2014 con la Nazionale maggiore allenata da Joachim Loew. Ha indossato la maglia della Juventus nella stagione 2017/18. In carriera ha anche giocato nelle file dello Schalke 04. (ANSA).

