TORINO – C’è fibrillazione per gli amanti del calcio e dello sport, in attesa del fischio di inizio da Lisbona, per la finale di Champions League tra Psg e Bayern Monaco. Anche l’ex bianconero Matuidi è in fermento e lo si può notare dalle sue storie di Instagram, dove ha augurato la vittoria alla sua ex squadra: “Spero che questa sera il PSG vinca”.