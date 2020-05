L’ex arbitro Luca Marelli: “Non sono stato contento quando ho diretto la prima partita della Juventus in Serie B”

TORINO – Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, ha parlato sul proprio profilo Facebook della direzione della prima partita della Juventus in Serie B: “Contento di essere stato designato per la prima in casa della Juventus in Serie B? Ma manco per idea. Questa affermazione potrà sembrare irrispettosa o, peggio, dimostrazione di scarsa simpatia per una società. In realtà spiega meglio di mille teorie la mentalità di un arbitro: per la prima gara della stagione mi aspettavo di essere designato in Serie A e quella partita la accolsi con scarso entusiasmo. In quegli anni fu il mio grande difetto: non essere (quasi) mai contento delle scelte dei designatori. Un passetto indietro. Dopo l’esplosione dello vicenda “Calciopoli”, l’AIA venne commissariata, Lanese destituito e nominato Agnolin come commissario. Agnolin decise di non confermare Mattei e scelse Stefano Tedeschi come designatore. Lo stadio Olimpico era discretamente affollato, sebbene le polemiche per le decisioni sportive di quell’estate fossero ancora enormi. La gara fu abbastanza lineare, la Juventus vinse 2-1 (reti di Trezeguet, Del Piero e Raimondi), La mia valutazione fu sufficiente per poter essere scelto per la Serie A nella settimana successiva (Cagliari-Livorno).

