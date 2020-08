TORINO – L’ex agente di Lionel Messi, Josep Maria Minguella, ha parlato del futuro dell’argentino ai microfoni di Cadena Cope: “Per me ha già una squadra: l’Inter. In Italia pagano meno tasse e lì c’è anche Cristiano Ronaldo. In Inghilterra però c’è il suo amico Aguero e lì al City c’è anche Guardiola”.

