Lewandowski rivela: “Cristiano Ronaldo mi voleva nella sua squadra…”

TORINO – Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni del quotidiano spagnolo Sport confermando la voce che Cristiano Ronaldo lo avesse chiamato al Real Madrid nelle stagioni precedenti: “Ronaldo e Ramos mi chiesero di raggiungerli a Madrid? Sì, è vero. Ma giocare in Spagna o in qualsiasi altro Paese, in un altro Grande club, per me non è la cosa più importante. Al Bayern ho raggiunto il mio massimo livello e voglio continuare così”.

