Lewandowski: “Haaland diventerà il miglior attaccante al mondo”

TORINO – Il centroavanti del Bayern Monaco Robert Lewandowski, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del portale tedesco Bild, dove ha parlato della nuova stella della Bundesliga Erling Haaland.

“Ha un grande potenziale, ma ha ancora molto tempo per crescere. Non voglio dargli pressioni con le mie dichiarazioni. Se lavora sodo, diventerà un calciatore ancora migliore e, perché no, un giorno diventerà il miglior attaccante del mondo. Penso che sarebbe bello per lui rimanere più a lungo in Bundesliga prima di fare un passo successivo nella sua carriera”.