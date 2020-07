TORINO- Mehdi Léris, ha parlato al sito ufficiale della Sampdoria dopo la sconfitta contro la Juventus: “Peccato per il risultato ma abbiamo messo tutto in campo e non abbiamo mai mollato. Il gol prima del secondo tempo ci ha condizionato”. “Abbiamo provato a dare continuità a quello che abbiamo fatto e daremo tutto fino alla fine”, ha poi aggiunto il giocatore.

