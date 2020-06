Legrottaglie: “Il calcio senza tifosi è triste”

TORINO – L’ex difensore della Juve Nicola Legrottaglie, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Centro, dove ha parlato anche della ripresa del campionato.

“Spero che si possa giocare con i tifosi e non a porte chiuse, sarebbe una bella occasione per il calcio e per educare le nostre tifoserie. Si potrebbe tornare sugli spalti in maniera organizzata e distanziata provando a lanciare un modello per il futuro. Il calcio senza il tifo è uno spettacolo assurdo e triste. La cosa più bella del nostro lavoro sono i tifosi e ripartire senza non sarà il massimo”.