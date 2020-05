Lega Pro, solo per allenamenti costi +3-5% per club

TORINO – (ANSA) – ROMA, 07 MAG – La Lega Pro ha stimato che il costo medio a club per la sola ripresa degli allineamenti è pari ad un range che varia da un minimo di 98mila ad un massimo di 146mila euro. E’ un dato che emerge dall’assemblea di Lega Pro attualmente in corso. Si tratta di una stima elaborata in ottemperanza al protocollo sanitario per la ripresa degli allenamenti elaborato dalla Commissione medico-scientifica federale della Figc. Il costo per la ripresa degli allenamenti rappresenta dal 3 al 5% del totale costi del ‘sistema serie C’, un’incidenza significativa se si considera che non sono inclusi ulteriori costi di ripresa delle partite e gestioni di eventuali casi positivi al Covid-19.(ANSA).

