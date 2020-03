TORINO – Cristian Ledesma, ex centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di TMW circa l’attuale situazione di emergenza sanitaria in Italia: “Le polemiche ora devono passare in secondo piano perché al primo c’è la salute delle persone. Bisogna aspettare le indicazioni del governo e fare quello che ci dicono con la speranza che possa cessare presto questa emergenza. È impensabile parlare ora di calcio”.

