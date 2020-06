Lecce, Liverani: “Pronto a mini-campionato da Mondiale”

TORINO – (ANSA) – Il Lecce di Fabio Liverani prosegue a ritmo serrato gli allenamenti in vista della ripresa del campionato. Al Via del Mare, lunedì 22 si ricomincia contro il Milan e il tecnico giallorosso, in una intervista postata sui canali social e sul sito della società, ha fatto il punto della situazione, in vista del tour de force che attende i giallorossi. “Affronteremo un mini campionato, che assomiglia a un Mondiale o un Europeo, che ci costringerà a cambiare qualcosa, sia all’inizio che a gara in corso – commenta Liverani -. Il rischio infortuni in gare così ravvicinate è molto alto per un calciatore che, fermo per oltre due mesi, riparte con uno sforzo incredibile, in gare giocate a temperature alte: come staff metteremo attenzione e programmazione, ma ad incidere molto sarò anche la fortuna”. Poi pone l’attenzione sui suoi uomini: “Alleno un gruppo responsabile – ammette il tecnico -, professionisti consapevoli del fatto che ci giochiamo qualcosa di unico, la permanenza in A. Intendiamo mantenere la categoria e dobbiamo appianare le differenze con le altre squadre con le nostre qualità: concentrazione, attenzione e voglia di raggiungere un risultato unico”. Infine una battuta sulla questione dell’annunciato algoritmo, che deciderebbe le retrocessioni in caso di nuovo stop del campionato. Liverani è abbastanza schietto: “Non ho approfondito la questione – dice – non credo sia una cosa intelligente. Trovare soluzioni alternative al risultato del campo non fa bene e quindi non è una cosa che prendo in esame: se dovesse dipendere da me non è una cosa che mi piace”. (ANSA).

