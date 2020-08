Le quote per la vittoria della Champions League

TORINO- Ora che i maggiori campionati sono terminati, gli occhi sono tutti puntati sulle competizioni europee e in particolare la Champions League: per la finale le favorite sono Bayern Monaco e Manchester City, quotate a 4,00. La vittoria del PSG, laureatosi campione di Francia con largo anticipo, è a quota 6,00. È molto interessante il Barcellona Campione d’Europa a 8,00 per chi ripone le sue speranze in Messi che esprime il massimo soprattutto quando gioca in Champions. L’Atletico Madrid di Simeone, dopo aver eliminato i campioni in carica del Liverpool, potrebbe essere una delle favorite per la vittoria finale. Con la quota data a 10,00, è sicuramente conveniente. A 12,00 ci sono le due italiane Juventus e Atalanta, reduci entrambe da una stagione positiva. Il Lipsia, arrivato 3° in Bundesliga, è a 18,00. Chi ripone fiducia nel Real Madrid di Zidane, troverà la a quota a favore blancos davvero invitante: 28,00. La vittoria dell’altra italiana, il Napoli, è invece quotata a 60,00.

