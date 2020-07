Le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus

TORINO- Sono state appena pubblicate le formazioni ufficiali della Juventus per la sfida contro il Cagliari: in porta c’è Gianluigi Buffon; difesa formata da Alex Sandro a Sinistra, Bonucci e Rugani come coppia centrale e Juan Cuadrado a destra. A centrocampo Muratore come mezz’ala sinistra, Pjanic al centro e Bentancur come mezz’ala destra. In attacco tridente formato da Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Federico Bernardeschi.

