Lazio, stop Milinkovic: ma nessun allarme

TORINO – (ANSA) – Nessuna risonanza magnetica al ginocchio per Sergej Milinkovic-Savic, la Lazio tira un sospiro di sollievo. In mattinata il serbo aveva fatto preoccupare tutti, saltando l’allenamento e fissando per le 18 una risonanza magnetica in clinica Paideia. La decisione di annullare l’accertamento può essere letta in chiave positiva, il dolore al ginocchio non è ritenuto così grave e Milinkovic potrebbe rientrare in gruppo già dalla prossima settimana. (ANSA).

