Lazio, Inzaghi: “Scudetto da allenatore se si riparte? Non voglio dire niente, ma cambierà tutto rispetto a prima”

TORINO – L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport circa la ripresa della Serie A: “Scudetto da allenatore se si riparte? Quando si è fermato il campionato stavamo molto bene. Quando ripartirà, cercheremo di farci trovare pronti. E’ difficile ripartire, come fare un altro ritiro. E poi giocheremo una volta ogni tre giorni. Se il campionato non si fosse fermato, avremmo giocato una partita a settimana. Cambierà tutto. Sappiamo cosa dovremo affrontare e cercheremo di farci trovare pronti. Adesso ci stiamo allenando a gruppi ben distanti e definitivi, stiamo cercando di aumentare leggermente i carichi di lavoro per farci trovare pronti quando avremo il via libera per gli allenamenti di gruppo. Con le partite ravvicinate, bisognerà evitare gli infortuni e il recupero diventa più faticoso. Sarà dura, lo sappiamo. Un sogno ai laziali? Tutti lo sanno, ma non voglio dire niente, proprio come il 14 maggio del 2000 prima di scendere in campo”.

