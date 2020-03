Lazio, Correa: “Vogliamo finire il campionato. Ci teniamo a fare bene…”

TORINO – L’attaccante della Lazio, Joaquin Correa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport circa la ripresa del campionato: “Io venivo da un infortunio, ma penso che tutti stavamo bene, anche quelli che non giocavano. La forza del gruppo ha fatto la differenza, adesso dobbiamo concentrarci, allenarci bene e ripartire tutti alla grande. Ripresa? È strano fermarsi quasi due mesi, sarà dura per tutti, è come se inizia una nuova stagione, ci teniamo a fare bene. Pensiamo giornata dopo giornata, speriamo che tutto questo rimanga un brutto ricordo. Vogliamo finire il campionato e divertire i tifosi che sono sempre insieme a noi”.

