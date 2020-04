L’Arsenal torna in campo dalla prossima settimana

TORINO – (ANSA-AFP) – ROMA, 25 APR – L’Arsenal tornerà ad allenarsi in campo dalla prossima settimana. I giocatori avranno accesso ai campi di allenamento, ma in base ad una rotazione rigorosa con il mantenimento del distanziamento sociale. Secondo quanto riferito da un portavoce del club “i giocatori potranno accedere al campo di allenamento a London Colney ma l’accesso sarà limitato, gestito con cura e le distanze sociali saranno mantenute in ogni momento. Tutti gli edifici di Colney rimarranno chiusi, i giocatori viaggeranno da soli, eseguiranno il loro allenamento individuale e torneranno a casa”. L’Arsenal è stato il primo club della Premier League a concordare un taglio degli stipendi con giocatori e tecnico che si sono ridotti lo stipendio del 12,5 per cento. Il club restituirà ai giocatori il denaro nel caso in cui colmino un divario di otto punti e si qualifichino per la Champions League quando si tornerà a giocare. (ANSA-AFP).

