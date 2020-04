Lapo Elkann: “CR7 fenomeno anche come essere umano. Taglio stipendi? Ora tutti imitano la Juve”

TORINO – Lapo Elkann ha parlato ai microfoni di Tuttosport di vari argomenti, tra cui il taglio stipendi e Cristiano Ronaldo: “Un gesto eccezionale del grande Chiellini e di Andrea (Agnelli, ndr). Ora tutti ci imitano. Ronaldo è davvero un personaggio straordinario, non è solo immagine. Con lui ho trovato subito una sintonia perfetta. Abbiamo collaborato insieme per la linea di occhiali e conoscere l’uomo dietro il campione è stata una scoperta fantastica. Perché la sua umanità e la sua generosità sono proporzionali alla classe che mostra in campo. Insomma, è un fenomeno anche come essere umano. Ha già fatto tantissimo per il suo Paese e ha aderito alla nostra campagna con una forza pazzesca. L’ho sentito in questi giorni e gli ho detto che mi manca tanto la sua classe in campo, ma che è bello fare ancora qualcosa insieme a lui”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<