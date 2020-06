Lampard: “Siamo fiduciosi circa l’estensione del contratto di Willian

TORINO – Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato circa il rinnovo del contratto di Willian: “Stiamo ancora parlando con i giocatori, Willian in particolare. È difficile per me dire troppo dopo l’annuncio di martedì, ma sono sempre stato fiducioso che si estenderanno. Sono stati dei professionisti fantastici per il club. Voglio che Willian giochi il suo miglior calcio nelle nove o più partite che ci restano, tutto dipenderà dalla nostra corsa in coppa. Non dico altro”.

