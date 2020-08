TORINO- In casa Juventus si studia il colpo utile a rinforzare il centrocampo. Al momento in cima alla lista c’è il nome di Jorginho, che è però legato al futuro di Maurizio Sarri: in caso di esonero dell’allenatore, per via di un risultato negativo contro il Lione, l’allenatore potrebbe infatti essere esonerato; e a quel punto la società potrebbe decidere di puntare su Locatelli del Sassuolo.

