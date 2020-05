L’allenatore dell’Augsburg out contro il Wolfsburg per aver violato le norme per il coronavirus

TORINO – Heiko Herrlich, allenatore dell’Augsburg, è stato squalificato per la prossima giornata di Bundesliga per aver violato il protocollo per il coronavirus. Il tecnico, infatti, non ha rispettato la quarantena di squadra uscendo dall’hotel per comprare una crema per il viso e un dentifricio. Stamani sono arrivate le sue scuse: “Ho fatto un errore lasciando l’albergo. Anche se ho seguito tutte le misure di igiene all’uscita e al mio rientro, non sono stato d’esempio per la mia squadra e il pubblico. Sarò quindi coerente e pagherò il mio errore. A causa di questa cattiva condotta, domani non guiderò l’allenamento e non sarò in panchina sabato contro il Wolfsburg”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<