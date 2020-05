La UEFA smentisce l’eliminazione dei preliminari per accedere alle coppe

TORINO – Negli ultimi giorni è circolata una indiscrezione del Times che riportava l’eliminazione dei turni preliminari per accedere alle coppe da parte della UEFA per la prossima stagione. L’organismo calcistico ha subito smentito questa notizia con la seguente nota ufficiale: “La UEFA non ha mai considerato di privare i campioni nazionali del loro diritto di provare a raggiungere la qualificazione per la fase a gironi della UEFA Champions League attraverso le prestazioni sul campo. La UEFA desidera chiarire che attualmente sta semplicemente monitorando l’evoluzione della situazione e qualsiasi potenziale impatto sul format dei turni di qualificazione alle coppe europee del prossimo anno. Ad oggi, non sono state sviluppate opzioni specifiche per il format delle qualificazioni per le competizioni europee per club”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<