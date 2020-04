La suocera di Dybala: “Quando parlano di calcio con mio marito non li sopporto, si scaldano troppo”

TORINO – La mamma di Oriana Sabatini, suocera di Paulo Dybala, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Revistas Caras, dove ha raccontato anche un aneddoto particolare che vede coinvolto il numero 10 bianconero.

“Quello che non mi piace è quando inizia a caricare Ova (il marito) con il calcio. Diventano rivali. Ova si riscalda. Non scherzare con il River! Gli piace giocarci e l’altro impazzisce. Oriana gli chiede di non parlargli più e lo fa perché lo trova divertente e non lo è… Ho tante cose belle da dire. Da quel poco o molto che conosciamo, è un ragazzo super semplice, istruito. Quando è venuto a casa per la prima volta, ha detto a Ori che voleva incontrarci e questo mi è sembrato divino. Si è seduto al tavolo e non ha mai guardato il cellulare. Abbiamo molti feedback positivi”.