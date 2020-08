La Roma sta provando a convincere Milik

TORINO- La Roma e il Napoli stanno lavorando su un’operazione che potrebbe accontentare entrambi i club: Ünder e Riccardi per Milik. De Laurentiis valuta 40 milioni il centravanti in scadenza di contratto a giugno, la Roma con l’inserimento di Riccardi dovrebbe riuscire a evitare di inserire un conguaglio (30 milioni la valutazione di Ünder, 10 quella del giovane Primavera), per arrivare alla prima scelta per sostituire Dzeko e avrebbe anche il modo di fare plusvalenze

