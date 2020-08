TORINO – La prima pagina di Tuttosport intitola così: “Suarez spinge per la Juve”. Il riferimento è all’attaccante del Barcellona, Luis Suarez, che secondo il quotidiano starebbe spingendo per la rescissione del contratto con i blaugrana per proporsi ai bianconeri a parametro zero superando la concorrenza di Edin Dzeko.