TORINO – La prima pagina di Tuttosport intitola così: “Stanno uccidendo il calcio”. Il riferimento è alle decisioni e alla poca chiarezza del Governo in merito alla ripresa della Serie A. Se il campionato non riparte, il calcio crolla con devastanti effetti per tutto lo sport e per l’economia del paese.

