TORINO – La prima pagina di Tuttosport intitola così: “Juve-Napoli, più di una finale”. Il riferimento è alla finale di Coppa Italia di mercoledì sera, in cui Maurizio Sarri cercherà di vincere in suo primo titolo in Italia e il suo primo con la Juventus.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<