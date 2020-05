TORINO – La prima pagina di Tuttosport intitola così: “Juve in Barca”. Tra il club bianconero e quello catalano sta nascendo un clamoroso asse di mercato: non si parla solo di scambio tra Pjanic e Arthur, con il brasiliano più vicino al sì. In ballo anche De Sciglio, Rugani, Romero, Semedo e Todibo.

