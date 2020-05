TORINO – La prima pagina di Tuttosport intitola così: “Higuain Higuaout”. Da oggi Juve al completo: tutti negativi ai test, quarantena finita per Rabiot e Higuain che è sospeso tra presente e futuro. Per l’argentino ci sono anche gli USA all’orizzonte e non solo il River Plate.

