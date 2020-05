TORINO – La prima pagina del Corriere dello Sport intitola così: “Ritiri è scontro”. Tra tre giorni prenderanno il via gli allenamenti di gruppo, mentre sale la tensione sulle nuove regole. Alcuni club come Inter, Napoli e Milan, non sono pronti ad avviare la fase collettiva e chiedono norme meno rigide. Anche i giocatori sono sul piede di guerra e Gravina ha chiesto un incontro con il premier Conte.

