TORINO – La prima pagina de La Gazzetta dello Sport intitola così: “Scontro olimpico”. Il riferimento è al Cio che sta spingendo per fare l’Olimpiade entro l’anno (nei giorni scorsi ha pubblicato un comunicato in cui ha detto che deciderà entro 4 settimane) ma molte federazioni stanno spingendo per rinviarle nel 2021.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<