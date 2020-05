La Premier in campo il 12 giugno: manca l’ok del governo

TORINO – Dopo la Liga e la Bundesliga, anche la Premier League sembra intenzionata a voler portare a termine il campionato.

Secondo Sky Sports i vertici della Premier League si sarebbero incontrati in una videoconferenza per decidere della ripresa: i match verranno disputati in campo neutro e nei prossimi giorni verranno individuati gli stadi più adeguati, con la ripartenza fissata per il 12 giugno. A mancare l’ok del governo.

