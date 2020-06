TORINO – La Juventus tornerà in campo questa sera contro il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia.

La gara di andata si era chiusa a San Siro sull’1-1, con Sarri che spera questa sera di staccare il biglietto per la finale. Il tecnico si affiderà per questo a Bentancur, che dovrebbe agire da mezz’ala, che è sembrato uno dei più in forma e sul quale in tecnico vuole costruire la Juve del futuro.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<