La madre di Oriana: “Lei e Dybala stanno bene, sono coraggiosi”

TORINO – La suocera dell’attaccante bianconero Dybala, Catherine Fulop, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Ciudad Magazine, dove ha parlato delle loro condizioni di salute.

“Sono angustiata, ma mi tranquillizza vederli bene, con aoraggio. Non sono altro che sintomi di un’influenza, ma la preoccupazione rimane perché resta la distanza. Sono un po’ preoccupata, ma spesso ci chiamiamo via videochiamata. Che questo serva da esempio perché si sappia che il Coronavirus è molto contagioso e che i giovani anche devono prendere coscienza che si possono ammalare. Hanno poche possibilità che affetti in maniera violenta, ma sono portatori del virus e devono restare a casa. Non si credano invincibili”.