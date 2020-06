TORINO – In vista della semifinale di ritorno di domani all’Allianz Stadium contro il Milan, la Juventus ha suonato la carica tramite i suoi canali social con un video che vede come protagonista Paulo Dybala: “Bianconeri, Ci siete mancati. Ma è quasi arrivato il momento di tornare insieme. Combatteremo per voi. Ruggiremo per voi. E come potete immaginare, siamo pronti. We are ready. Ready for sport again”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<