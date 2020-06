TORINO – Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juventus avrebbe sorpassato l’Inter trovando un accordo di massima con l’Hellas Verona per Marash Kumbulla. Per il difensore albanese sarebbe pronto un contratto quinquennale e l’affare si aggirerebbe attorno ai 32 milioni di euro con il club bianconero che potrebbe inserire nella trattativa alcuni giovani per far abbassare il prezzo del cartellino.

