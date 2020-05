La Juventus richiama in Italia i giocatori stranieri all’estero

TORINO – Secondo quanto appreso dall’ANSA, la Juventus avrebbe mandato una comunicazione ai suoi nove giocatori all’estero per rientrare a Torino il prima possibile, dopo l’ok di questa mattina del Viminale per riprendere gli allenamenti. Al rientro in Italia, i giocatori dovranno anche rispettare i 14 giorni di quarantena previsti, prima di tornare ad allenarsi alla Continassa, che per il resto della rosa sarà disponibile tra martedì e mercoledì prossimo.

