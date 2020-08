La Juventus quinta nel ranking Uefa

TORINO- Grazie al successo di ieri nella finale di Champions League il Bayern Monaco balza al comando del Ranking Uefa per club. I bavaresi conquistano il primato con 136 punti totali, due di vantaggio sul Real Madrid (134). Sul terzo gradino del podio si posiziona invece il Barcellona, eliminato proprio dai bavaresi in Champions con un nettissimo 8 a 2. Il punteggio dei catalani è di 128, uno in più rispetto all’Atletico Madrid, che insegue in quarta posizione. La Juventus, dopo l’ennesima delusione europea, resta l’unica italiana in Top 10 e al termine del 2019/20 conferma il quinto posto con 117 punti. I bianconeri sono incalzati da un’altra delusa dai risultati di Champions, il Manchester City, sesto con 116 punti. Al settimo posto si piazzano i vicecampioni d’Europa, il Psg, con 113 punti. A completare la top ten Siviglia, Manchester United e Liverpool. Ma attenzione perché nelle ultime ore è arrivata anche una pesantissima novità che potrebbe cambiare il mercato bianconero. Notizia col botto, decisione clamorosa: ora Paratici può veramente fare il colpaccio! >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<