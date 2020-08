TORINO- Leandro Paredes e la Juventus si sfiorano da anni. Perché il centrocampista argentino piace da anni al ds Fabio Paratici, lo ha trattato più volte ma senza mai trovare l’incastro giusto. Non è un caso se in questi giorni si è riaperta la strada per trattarlo col Paris Saint-Germain: la Juventus è tornata attenta alla situazione, si è informata con l’entourage di Paredes e sa bene che il PSG sta pensando a diverse cessioni in questo mercato.